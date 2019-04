Asturias, adiós a las minas y al movimiento obrero

3 abril, 2019

Reportaje incluido en la #LaMarea68. Puedes comprar la revista en nuestra tienda online. Y puedes suscribirte aquí.

Fotos: Javier Bauluz

Desde el comienzo de este año 2019 en Asturias solo queda una mina abierta, el pozo Nicolasa en Mieres, de la empresa pública Hunosa, para abastecer a la central térmica de La Pereda. Las explotaciones privadas que proliferaban en el suroccidente asturiano también cerraron porque se acabaron las subvenciones públicas y la UE solo consiente minas rentables.

En Hunosa, a finales del siglo pasado, llegó a haber 30.000 trabajadores. Ahora hay 1.000. En contraste con lo que ocurrió en Gran Bretaña en los 80, dando paso a la ola neoliberal que no cesa, la muerte de la minería del carbón asturiano fue dulce, pactada con los sindicatos y prolongada en el tiempo. Se compró paz social por cuantiosas prejubilaciones para los mineros. Las consecuencias para ellos fueron óptimas. Dejaron de trabajar aún jóvenes (muchos con 40 años) en un empleo durísimo, como bien saben quienes han bajado a un pozo, y con elevadas percepciones económicas. Pero para sus hijos e hijas y para las cuencas mineras, con un paro juvenil altísimo y un despoblamiento vertiginoso, están siendo demoledoras.

Un grupo de mineros se preparan en Mieres para salir en la Marcha hacia Madrid en defensa de sus puestos de trabajo.

Ya nadie conjuga el verbo reindustrializar, la palabra mágica a partir de los años 80 en Asturias. Aquel mantra de gobiernos autonómicos, ayuntamientos y sindicatos se esfumó con los fondos mineros, una millonaria liquidación por cierre de la histórica minería asturiana, cuando Francisco Álvarez-Cascos era el vicepresidente del gobierno de Aznar y el líder del SOMA-UGT y del PSOE asturiano, José Ángel Fernández Villa, el dueño de Asturias.

Aquellos fondos mineros se fueron al fondo del pozo del despilfarro y la corrupción. No contemplaban el apoyo a iniciativas propias, en pequeñas y medianas empresas, en un territorio con más de un siglo de tradición industrial y mano de obra cualificada, para poner en marcha un tejido industrial dinámico como el del País Vasco.

El Gobierno asturiano, los sindicatos mineros y los ayuntamientos, que gestionaron aquellos fondos, los destinaron a enriquecer a pícaros que montaron empresas fantasma solo para cobrar las subvenciones: coge el dinero y corre. También a polideportivos, boleras y obras absurdas y megalómanas, como una autopista al pequeño concejo de Bimenes que no tiene tráfico, una Universidad en Mieres que no tiene alumnado o un macrogeriátrico que nunca se llenará en Felechosa de 31 millones de euros, buena parte desviados presuntamente a los bolsillos de Fernández Villa y su lugarteniente José Antonio Postigo, los principales imputados en el caso Hulla. Villa ya fue condenado a tres años de cárcel por robar al SOMA. Acostumbrada desde hace muchos años al lento e inexorable cierre de las minas, la población asturiana ni se conmocionó ni se alteró con este adiós al carbón, porque la permanencia del Nicolasa no deja de ser simbólica y efímera: también será clausurada en pocos años.

Varios mineros se organizan en una montaña de Pola de Lena para, posteriormente, cortar la autovia entre Asturias y Madrid.

Tampoco el relato del último pozo minero resultó épico, en relación con un sector emblemático. Los mineros siempre fueron en todo el mundo la vanguardia del proletariado y la revolución, por eso pusieron a Asturias en el mapa y en la historia en la Comuna de 1934, en la Guerra Civil y en las huelgas del 62 que desafiaron al franquismo. Clase obrera hubo o hay en todas partes, pero movimiento obrero, los trabajadores organizados en poderosos sindicatos de izquierdas, en pocos sitios se dio como en Asturias en el siglo XX.

Pero de todo ello hace tiempo que solo queda el mito. A la vez que iban descendiendo en número, los mineros asturianos fueron también diluyendo su combatividad y su conciencia de clase. No es este lugar para debatir si la clase obrera sucumbió a los cantos de sirena del neoliberalismo o ante nuevos métodos de producción que acabaron con las minas y las grandes fábricas. Pero ningún sitio mejor que Asturias para observar el fenómeno. Frente a los últimos cierres de minas en diciembre, la única oposición fue la de los mineros subcontratados en empresas privadas, buena parte mileuristas. Se encerraron en el pozo Santiago, uno de los dos cerrados por Hunosa, pero tuvieron que replegarse porque los sindicatos los amenazaron y sus compañeros fijos en la empresa pública los ignoraron.

Será discutible acordar si todavía existe clase obrera. Pero desde luego sus históricos valores, la lucha, la solidaridad y el compañerismo, fueron desapareciendo como las minas.