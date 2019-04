17 abril, 2019

La memoria es efímera y puede ser escondida fácilmente. Unos cuantos litros de hormigón son capaces de enterrar siglos y hacer como si nunca hubieran existido. La memoria solo se guarda en las personas, pequeñas cajas de recuerdos que se pierden tras la muerte. Por ello, la memoria es una de las grandes obsesiones de José Ignacio Carnero y, por eso, este abogado vizcaíno ha decidido empaquetar sus recuerdos en 227 páginas a las que ha dado forma de libro. Ama (Caballo de Troya, 2019) es su título. Ama, tercera persona del presente del verbo amar y sustantivo que en euskera significa madre. Su madre, el pilar sobre el que sustenta todo, la persona que vertebra la obra.

José Ignacio Carnero, autor de ‘Ama’

“Mi madre fue muchas veces madre antes de ser mi madre”, escribe Carnero, hijo único. El desdoblamiento de las mujeres en las tareas cotidianas no es nuevo. “Hay una deuda de la sociedad con esas mujeres”, asegura. “Han cargado a sus espaldas un peso que no les correspondía y nadie las ha reconocido. La historia del progreso del país está articulada en torno al hombre”.

Porque si la memoria suele despreciar a los perdedores y a los obreros, mucho más lo hace con sus obreras. En las calles, entre tanta estatua a reyes, militares e incluso dictadores, es posible encontrar algún reconocimiento a algún obrero. Pero faltan ellas. “Hay heroicidad en el minero, pero no en la chica del servicio, y eso es injusto. Además, no hay que verlo como algo del pasado: ahí están las kellys”, remarca.

José Ignacio Carnero cree que “hay una parte importante de la población de nuestro país que nunca ha tenido derecho a la memoria”. “A veces, la razón de no tener memoria es tan sencilla como que nuestros antepasados no sabían escribir. La idea del escritor que rebusca en el archivo familiar para contar una historia es una idea un tanto burguesa. En los pisos de las clases populares lo que se conserva es la vajilla del Banco de Bilbao, y no una memoria escrita de hazañas, secretos, y dramas”.

Sin embargo, para el autor, existe otro problema además del ocultamiento de la memoria: la modernización. “Si vemos un documental o una serie que hable de nuestros orígenes, seguro que la banda sonora no es Manolo Escobar, a pesar de que era lo que continuamente se oía en nuestras casas. Nuestros padres y abuelos no estaban levantando adoquines en Mayo del 68; estaban en la fábrica, o en la cocina, preocupados por la letra de la hipoteca, y no por la liberación sexual. Creo que no nos gusta vernos ante el espejo y, sin embargo, creo que hay más heroicidad en esa memoria real, que en la que ha pasado a los libros o las películas, y con la que no me identifico demasiado”, critica.

Por ello, Ama es un viaje a través de las venas de un país focalizado en una familia gallega que se fue a vivir a la Margen Izquierda de la ría de Bilbao. Vivir en la Margen Izquierda y trabajar en la Margen Derecha, en las casas de las familias pudientes. Pobres trabajando en casas de ricos. Ninguna novedad. Pobres culpables de ser pobres. Ninguna novedad. “Siempre ha sido así. Si el sistema no es capaz de decirle al pobre que es culpable por serlo, corre el riesgo de que esa persona se haga más preguntas. Se trata de crear la apariencia de que el sistema funciona y, por tanto, de que hay una relación directa entre éxito y mérito, cuando, sin embargo, las razones de las diferencias son más complejas. Lo que sucede es que, en ocasiones, esa apariencia se traduce en hechos y condiciones materiales positivas que, aunque no esenciales, son ciertas. Es eso lo que nos lleva a creer en el sueño americano, que, en esencia, no puede perpetuarse sin subrayar la culpabilidad del que no lo alcanza”, explica el autor.

José Ignacio Carnero es ahora abogado en un importante bufete. Tiene una vida holgada y por ello su madre le llamaba “pijo”. Esa misma madre que no era capaz de aceptar las cosas buenas porque creía que ese Dios al que ella veneraba tenía algo preparado. Ella no creía que después de la tormenta iba a llegar la calma, sino que después de un tiempo de calma llegaría una tormenta mucho más fuerte. José Ignacio ahora vive una vida de calma, una vida de traje y corbata en la que apenas se escuchan tormentas. Una vida en la que parece no encajar.

–¿Para ascender hace falta únicamente tener más dinero o requiere un proceso de adaptación?

–Desde luego que no tiene que ver solo con el dinero. Tienen que pasar al menos dos generaciones viviendo acomodadamente para disfrutar de esa comodidad. La misma gestión del dinero de aquellos que ascienden socialmente es normalmente inadecuada. Conozco gente que asciende socialmente, que ha alcanzado a tener una vida holgada, pero que se siente aún desprotegida y considera que nunca es suficiente; y gente que viene de la clase alta, que ha sufrido la crisis, pero que vive al día con lo que tiene sin ningún sufrimiento, porque ha sido educada en esa comodidad. Dejando de lado el análisis político, la clase social es también un estado mental que tarda en aceptarse.

Y en ese estado mental, él no se ha ido de la Margen Izquierda. De ese lugar donde los jóvenes se avergonzaban de llevar esa ropa “de imitación” con “las marcas mal pegadas en su tejido” que sus padres compraban en el mercado. Sin embargo, el autor cree que “la ropa ya no diferencia tanto a las clases y la obsesión por las marcas se ha frenado. Es otra fase del capitalismo en la que las diferencias sociales no son tan evidentes como antes. Actualmente, todo está mezclado. Es el síntoma del despiste general”. Pero ahora, hasta de eso pretenden apropiarse los ricos, de la estética de la clase obrera. Por eso se disfrazan de chonis y canis de barrio.

–Y volviendo a la memoria. ¿Qué queda de la Margen Izquierda en la actualidad?

–El mundo industrial, el de los Altos Hornos, ha desaparecido casi por completo. Volviendo a la memoria, no deja de ser simbólico que la misma se cubra de forma tan física. Todo ha sido ocultado por el hormigón. Todo menos la ría. Es un accidente geográfico que sigue marcando las diferencias. Lo único que ha sucedido es que se han hecho menos evidentes a la vista, por el acceso a bienes y servicios equiparables. También ha sucedido que las ventajas de la globalización han sido aprovechadas por la clase alta, y la generación de riqueza no depende ya de una ubicación geográfica. Las clases populares están más arraigadas.