Habitaciones que no son nuestras

28 enero, 2020

Mi única pertenencia de gran volumen es una estantería blanca de seis baldas que compré hace unos meses en Ikea. La coloqué en mi habitación, entre el escritorio y la pared, en el único hueco que queda libre en estos 8 metros cuadrados. En poco tiempo se llenó de libros; unos libros que antes solía acarrear de un lado para otro, de Madrid a mi pueblo, a esa casa a la que todavía me refiero como mía aunque lleve años sin vivir en ella. Allí acumulo la mayoría de mis libros y otras pertenencias, por falta de espacio y por seguridad. Son las pocas cosas que considero como mías y por eso quiero que estén protegidas.

Jamás pensé en por qué mi maleta siempre cargaba con ellos en la misma dirección: los adquiría en Madrid, los leía, y acababa viajando al pueblo para colocarlos en algún sitio libre. Hasta que lo entendí. Me da pánico no saber dónde estaré mañana; no saber si en unos meses tendré que empaquetar las pocas cosas que tengo en estos 8 metros cuadrados y cambiarlas de sitio, a una nueva habitación de transición donde volver a ser un invitado.

Hace unos días, una amiga me enseñaba las nuevas cortinas que había comprado para su habitación en Madrid. Después de tres mudanzas en menos de un año, ese trozo de tela simbolizaba una mínima estabilidad, el reposo de quien ha abierto y cerrado cajas demasiadas veces en poco tiempo. Unas cortinas que no solo vienen a quitar la luz sino a dar un pequeño respiro.

Yo jamás he invertido un euro en mobiliario para alguna de las diferentes habitaciones por las que he pasado en los últimos 7 años. A excepción de la estantería blanca de seis baldas. Tampoco en decoración. ¿Para qué voy a decorar algo que no siento como mío? ¿Cómo voy a comprar esa lámpara de pie para el salón si comparto piso con otras dos personas que quizá no quieran? Siempre he vivido en lugares impersonales, con la única excepción de alguna fotografía suelta que era demasiado importante como para mantenerse en el móvil. ¿Y si mañana mi casero decide subir el alquiler y no puedo pagarlo? O vender el piso a uno de esos fondos que ya han puesto sus ojos en el barrio. ¿Y si mi nuevo agujero solo tiene seis metros cuadrados en vez de ocho? Confieso que me da terror pensar en tener que vender mi estantería blanca y en volver a desfilar mes a mes con la maleta cargada de unos libros que ya no tienen un lugar donde descansar. Porque vivo en un lugar al que no siento pertenecer y pertenezco a un lugar en el que no vivo.

Nuestras habitaciones, esos pequeños espacios de una intimidad compartida, son el fiel reflejo de una generación que vive una inseguridad perpetua, que sabe que se encuentra de paso, que no abona ni riega por si mañana tiene que salir por patas y dejar la cosecha a medias. Suelos inestables sobre los que pisamos de puntillas para que la huella no se quede marcada, para que abandonar ese sitio al que no puedes llamar “mío” sea después más fácil. Porque no dependerá de ti quedarte, porque los que hablan de libertad te robaron hasta la posibilidad de elegir el techo que te cobijará mañana.

Ni siquiera las vecinas saben que existes. Eres otro u otra más de los que están de paso. Los de arriba; las de abajo. Cuando te vayas y vengan otros quizá ni se enteren. Ni tu casa, ni tu barrio, ni tus vecinos. Y no hablo de propiedad, hablo de sentimiento de pertenencia. Ahí también han ganado ellos; saben que si no te sientes del barrio, no lucharás por él. Saben que si te has acostumbrado a hacer cajas una vez cada pocos años, nunca sentirás que mereces llamar “mi casa” a algún lugar. Aislarte de tus vecinos igual que te alejan de tus compañeros y compañeras de trabajo es su gran victoria. Atomizado no eres peligroso; vagando de un lado a otro, tampoco.

Quiero hacer un viaje al pueblo con la maleta vacía y traerla llena de mis libros. Quiero tenerlos cerca y ordenarlos en mi estantería blanca de seis baldas sin miedo a tener que empaquetarlos mañana camino a otra habitación de invitados. Quiero comprar otra estantería blanca de seis baldas para que quepan todos. Quiero agujerear la pared para colgar mi guitarra, para poner un cuadro o para pinchar una foto sin temor a que el casero se quede con la fianza el día que decida echarme de su propiedad. Quiero saludar a los vecinos por su nombre, quiero ir a las actividades del barrio. Quiero que mi vida no esté dispersa en pequeños trocitos entre el pueblo y Madrid, quiero que se concentre aquí para poder viajar libre de cargas en la maleta, una maleta que ahora pesa demasiado porque transporta una vida de un lado a otro. Quiero pertenecer al sitio donde vivo para valorar aún más el sitio del que vengo. En definitiva, no quiero las sobras de un sistema que nos olvida, quiero lo que nos han robado