13 marzo, 2019

IDamien y Alan fuman con la central eléctrica del pueblo al fondo. El lugar es el mismo en el que un año antes se han suicidado sus amigos Sean y Raffy. Conectaron una manguera al tubo de escape, la metieron en el coche y cerraron las ventanillas. Tenían 19 años y habían perdido sus empleos. Dejaron una nota. “¿Qué nos queda si ya no hay trabajo?”, se preguntaban en ella.

Es la historia real tras la portada de 108 metri,el último de los dos libros —primero fue Amianto— que con éxito notable ha publicado en Italia el livornés Alberto Prunetti. Ambas, historias de clase obrera contadas desde, por y para la clase obrera. Relatos marcados por la acería, el lavabo de un centro comercial o el sudor delante de un horno para pizzas. “Más que el trabajo, son los trabajadores quienes faltan en las narrativas. La novela es el género en el que la burguesía se ha representado a sí misma históricamente. Y lo ha hecho siempre con protagonistas individuales, ya sea el burgués en ascenso o en crisis; el protagonista es uno solo. Los trabajadores en el pasado se representaban de manera colectiva por mano de intelectuales burgueses, tránsfugas de clase. Pero las vidas de estos autores no eran vidas obreras. Cuando contaban el mundo obrero veían solo sus aspectos alienantes: la opresión, la enfermedad, el sufrimiento. Faltaban el orgullo, la solidaridad, la alegría, el humor: rasgos subjetivos y fundamentales que se perciben solo desde dentro. Por eso digo que la narrativa working classque estamos intentando hacer en Italia es diferente de la narrativa industrial italiana que había en los años sesenta. Los protagonistas son igualmente trabajadores, pero cambia el punto de vista. No son vistos desde arriba hacia abajo. En la narrativa working class,el punto de vista es uno subjetivo, de abajo hacia arriba. Un punto de vista desde dentro del mundo de los explotados, del cual el autor forma parte”, explica Prunetti.

Contra ese imaginario victimista y agotado, su obra y la colección Working Class que dirige desde hace pocos meses para Edizioni Alegre opone chutes de autoestima colectiva en tiempos de Netflix, Amazon o Deliveroo. “Estas plataformas tienden a dividir a los trabajadores, a atomizarles, más que a fomentar su encuentro. El riesgo es que el trabajador se autoperciba solo como cliente, o que se esconda en su casa. En un momento dado, los trabajadores fuera del horario laboral estaban en el bar, en las plazas, en las sedes de los sindicatos, en las casas del pueblo. Socializaban, convivían. El cambio contribuye a disminuir la percepción de pertenencia a una clase, a sentirse parte de un grupo social unido por intereses económicos contrapuestos a los del empresario”, afirma.

Conciencia social y conflicto

Prunetti tiene clara la respuesta para esta posible escena. Un trabajador llega a casa cansado, mortificado tras una larga y dura jornada en un trabajo de mierda. Fuera llueve mucho. Decide pedir comida a domicilio, que hará poner en ruta, bajo la lluvia y el peligro de accidente, al trabajador precario de una de estas apps.¿Cómo romper ese círculo de banal insolidaridad?“Con el conflicto social. La conciencia social no nace de la nada, se forma en el conflicto. Hay que inventar nuevas formar de huelga, hace falta que los trabajadores se vuelvan a reunir para hablar. Que vayan más allá de la idea de ser clientes que merecen un servicio. Somos trabajadores que buscamos mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, y para ello necesitamos la solidaridad de otros explotados. La narrativa working classsirve para esto, para contar el mundo de las luchas sociales de nuestros abuelos y padres para transferir un imaginario a las nuevas generaciones, pidiéndoles ser solidarios y cómplices. Estos serán trabajadores diversos entre sí, y con formas de trabajo y solidaridad diversas, pero ciertas normas working classson demasiado duras como para demolerlas. Si tocan a uno, tocan a todos. Ve a la huelga. Ayuda a tus compañeros de trabajo. No rompas un piquete. Todo eso vale allí donde haya resistencia, lucha y conflicto. Sin estos principios, hemos perdido de antemano. Sin un imaginario de lucha, estamos perdidos. Rebelarse es posible y de hecho también bello. Pienso en las huelgas de mujeres, en las de los profesores estadounidenses, las de los trabajadores de cadenas de restaurantes que luchan por aumentar su salario mínimo. Hay muchísimas huelgas, muchísimos conflictos, aunque a los medios no les guste hablar de ellas, porque no son tendencia”. Pero, ¿cómo va a ser tendencia lo que oficialmente no existe? Aunque en Italia hayan muerto 1.133 personas en sus trabajos en 2018 —”tres al día”, subraya Prunetti—, la clase obrera apenas aparece en los medios si no es para despreciarla por su voto, su vocabulario, su actitud o sus delitos. El rol de chivo expiatorio vale también incluso, según el escritor, “para el machismo. Hay una tendencia a demonizar a la clase obrera que la pretende más próxima a comportamientos machistas. En realidad, sabemos que el patriarcado y la opresión de género es transversal a la clase. El #MeToo nos ha enseñado que el bastardo es muy a menudo rico y poderoso”.

La ofensiva liberal que llevó a los protagonistas de la portada de 108 metria suicidarse en la vida real no solo trajo destrucción de empleo: el que quedó fue paulatinamente perdiendo todo poso de trascendencia. En ciudades como Coventry, explicaban los miembros del grupo The Specials en una entrevista hace unas semanas, la tarea de hacer un producto reconocible y apreciado en todo el mundo, como Dunlop, Triumph o Jaguar, fue sustituida por soportar la amenaza de un cliente insatisfecho al teléfono. O la de una evaluación con emoticonos sobre el servicio en cualquier aeropuerto. ¿Cómo sentir orgullo por pertenecer a una clase que te mantiene atado a algo de lo que solo quieres escapar?

“Somos el trabajo que hacemos”

“Hablo con muchos chicos de escuelas de Formación Profesional porque presento allí mis libros. No suelen estar orgullosos de su condición de clase. En parte lo entiendo: están destinados al sufrimiento. Son víctimas de eso que antes se llamaba falsa conciencia, tienen sueños que pertenecen a otros. Para ser realistas, debemos soñar nuestros propios sueños. ‘Trabajar menos para trabajar todos’ era un desafío al empresario. Era el derecho al ocio, al tiempo vivo para compartir con los demás contra el tiempo muerto del trabajo opresivo. Debemos formar un nuevo imaginario, volver a contar historias de clase con todos los medios a nuestro alcance porque el trabajo es todavía el escenario en el que nuestras vidas están ocupadas la mayor parte del tiempo. Trabajamos muchísimo, demasiado, y cada vez más tiempo. Casi no hacemos otra cosa en nuestras vidas. Y pese a eso, nos empeñamos en autodefinirnos con otras fórmulas: con la ropa que llevamos, con la marca de nuestras gafas, con el logo de nuestras compras. Pero en realidad es un engaño: somos el trabajo que hacemos, y si no intentamos trabajar menos pero mejor, estaremos siempre alienados, insatisfechos y acabados”, afirma el escritor.

Parte importante del discurso de Prunetti es un esfuerzo por alejarse de la paralizante épicadel currante blanco y el ocio de cerveza, punk y goles. La transformación histórica le pone optimista. “La clase trabajadora ha cambiado, ya no está compuesta por hombres blancos con las manos llenas de grasa, o al menos no solo por ellos. Aumenta enormemente el peso de las mujeres y también el de los trabajadores migrantes. Las nuevas luchas y la nueva conciencia de clase de la working classdel futuro se formarán en la intersección de cuestiones étnicas, de clase y género. Es ahí donde reside el nervio vivo de la explotación, y de ahí vendrán las nuevas luchas y también la solidaridad. Son esas las historias que nosotros los escritores y escritoras working class debemos contar”. Y que también debemos leer. “En Italia hay tres obras muy potentes, dos de ellas gráficas, hechas por mujeres. Una es la novela gráfica Ferriera,de Pia Valentinis, sobre la historia de su padre, obrero metalmecánico; otra es el relato en imágenes de Sonia Marialuce Possentini, La prima cosa fu l’odore del ferro,sobre la experiencia de la autora en una fábrica también del metal. Y Figlia di una vestaglia blu, de Simona Baldanzi, donde la autora cuenta la historia de su madre, obrera en el sector textil de Prato. Las tres, obras fundamentales y preciosas. En el ámbito anglosajón, destaco la obra de la irlandesa Kit de Waal”.

Público, audiencia, lectores para consumir esas historias debería haber sin problema: la clase trabajadora somos clara mayoría numérica. “Lo somos, pero estamos escasamente representados tanto en los productos culturales como en la mano de obra de la industria cultural. Un estudio británico sostiene que solo el 14% de los trabajadores de la industria editorial procede del ámbito working class, solo el 14% es hijo de obreros. La mayoría son hijos de la clase media. Obviamente nos quieren en nuestro sitio, haciendo trabajos no creativos, repetitivos y aburridos. Nuestras historias son desde el primer momento obras creadas desde la revuelta, ya el hecho de contar algo significa que no estamos en nuestro sitio, que queremos tirar hacia nuestro lado. ¿Sabes cuántos rechazos obtengo cuando propongo mis manuscritos a las editoriales? Muchos: ‘estas historias de obreros son poco sexis’. Sin embargo, después mis libros se reeditan y las success storiesde algunos de ellos acaban en la basura. Hay que confiar en nosotros mismos y ser obstinados, permanecer en la línea del piquete también delante de los dueños de las editoriales. Debemos conseguir que las historias obreras se publiquen”.