Editorial: la cuenta y los afectos

21 marzo, 2020

Brilla el sol, empieza la primavera, es fin de semana y da igual. ¿Te enteras, maldito virus? A eso nos has traído, estarás contento. Te has hecho jefe de jefes —a algunos les tienes más serios que cuando en la empresa se montó un comité— y alto estado mayor de nuestras atolondradas vidas. Has sacado lo peor y lo mejor de nosotros, dicen, pero de eso hablaremos más abajo.

La cuenta

En Apuntes de Clase estamos muy preocupados por las regulaciones temporales de empleo. No hablamos de pequeñas empresas, de esfuerzos, en muchos casos familiares, de levantamiento de persiana y humilde albarán: son el 99,3 pero solo el 3,7 tiene más de 10 empleados, y aunque suponen casi 8 millones y medio de sustentos, más de 5 millones de nóminas proceden en cambio de firmas con plantillas de más de 250 trabajadores. El eslogan «somos un país de pymes» no es incierto, pero tampoco válido para dar por explicado nuestro mercado laboral. Tampoco válido para tratar de edulcorar la realidad a la que nos enfrentamos en las próximas semanas, meses y quizá años.

Los ERTE son la otra epidemia. No es nuevo ese virus. La experiencia a este lado de las relaciones trabajo-capital, junto con la atávica pulsión insolidaria de grandes empresas —siempre echando mano del chantaje de hacer las maletas, siempre haciéndote saber que o lo tomas o lo dejas, siempre sedientas de una cifra de parados que impida, por ejemplo, legitimar presiones en favor de conquistas laborales, siempre necesitadas de una clase trabajadora desalentada— y la rapidez de muchas de ellas en la presentación de suspensiones temporales —financiadas por dinero público, es decir, el escenario es que los trabajadores desmovilizados se autopagan ahora su ingreso— , hace temer una avalancha de despidos, esta vez sí definitivos, a la conclusión de los ERTE.

El gobierno ha incluido en el BOE que deberá haber un compromiso, solo un compromiso, de las empresas acogidas a esta medida para no mantener los empleos a partir de los seis meses de reanudación de la actividad, pero será, también la experiencia lo dice, la acción sindical la que tenga entonces un papel clave. Lo está teniendo ya. No podemos dejar de señalar la generosidad de cientos de sindicalistas, de militantes en secciones y comités de trabajadores, de abogados laboralistas de cooperativas con conciencia de clase, resolviendo ayudas, prestando soporte legal y anímico de manera gratuita a una avalancha de consultas, de verdaderos abusos y tropelías en muchas ocasiones. Para ellas y ellos son también nuestros aplausos de las 8.

Los afectos

«Esta reunión podría haber sido un email» es un viejo chiste que se ríe del presencialismo laboral. Estos días ha tomado una nueva lectura. No hablamos de que ahora «esa videollamada podría haber sido un slack«, sino de que aquello para lo que no alcanza con la tecnología es el contacto con quien quieres y te quiere. Bajo el engranaje capitalista, los afectos y la producción, la vida y el sistema, no coinciden, si es que no son antagónicos.

